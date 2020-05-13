راشد البلوشي: كفاءة وقدرة على مواصلة الإنجازات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن استمرار نمو الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي يؤكد قدرتها على تعزيز تنافسيتها ومكانتها بين اقتصادات دول العالم، من حيث الكفاءة والقوة والقدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات من خلال تمكين ودعم القطاع الخاص عبر المبادرات الحكومية المحفزة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21.

وأوضح أن الأرقام والإحصاءات التي تناولها الكتاب الإحصائي لمركز الإحصاء أبوظبي تعكس بوضوح مدى نجاح حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي وضعتها أبوظبي على مدار العقدين الماضيين تتجلى نتائجها بوضوح مع قراءة هذه الأرقام التي تبين المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها إمارة أبوظبي.

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