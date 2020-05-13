313 ألفاً نصيب الفرد من ناتج أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

استطاعت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، أن تحقق استقرارًا كبيرًا خلال العام الماضي.

وتشير تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5% حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803,56 مليارات درهم مقارنة بنحو 792,065 مليون درهم في عام 2018.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.2% ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة بـ 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142,402 مليار درهم بحسب نتائج عام 2019.ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.

ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطًا بعيدًا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وأصدر مركز الإحصاء - أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي أمس، الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2020، الذي يعد أحد أهم المنتجات الإحصائية للمركز، وتقدم لصناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين في مختلف المجالات رؤية واضحة حول أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز من قدرتهم على رسم السياسات وصياغة الخطط والقرارات وإعداد الدراسات والبحوث المبنية على أسس مهنية علمية وبيانات دقيقة تخدم الأهداف التنموية في إمارة أبوظبي.

ويقدم الكتاب مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة عن ستة قطاعات رئيسية، هي الاقتصاد، والصناعة والأعمال، والسكان والديموغرافيا، والتنمية الاجتماعية، والقوى العاملة، والزراعة والبيئة، كما يبرز مختلف أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ليعكس من خلالها مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي على مدار العام.

وأكد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة أن الكتاب الإحصائي السنوي، بما يتضمنه من إحصاءات وبيانات شاملة وموضوعية ومستقلة، يرسم ملامح مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وغيرها، ويساهم في دعم صناع القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج بناء على بيانات إحصائية دقيقة وحديثة، مشيراً إلى حرص مركز الإحصاء - أبوظبي على توفير البيانات الإحصائية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعكس أداء القطاعات الرئيسية التي تقود التنمية في أبوظبي على أساس سنوي، وتلبي احتياجات مستخدمي البيانات من مسؤولين وصناع قرار وباحثين ومهتمين.

وتوجه عبدالله السويدي بالشكر للشركاء الاستراتيجيين في مجال العمل الإحصائي، وقال «نشكر جميع شركاء المركز الاستراتيجيين من وزارات ودوائر وهيئات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص على جهودهم الحثيثة في توفير البيانات الدقيقة والحديثة.

والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الإمارة على الخارطة العالمية، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي. ونؤكد أهمية التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فمنظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل وتوحيد الجهود».

أهم المؤشرات

وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2018. بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2018.وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 248,668 مليون درهم خلال عام 2018 إلى 250,749 مليون درهم في عام 2019.

وكان العديد من الأنشطة الاقتصادية المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2019 هي أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى ونشاط النقل والتخزين، وبمعدلات نمو بلغت 5.2%، 3.2%، و2.6% على التوالي.

ويوفر قسم الصناعة والأعمال بيانات إحصائية تتعلق بكافة الأنشطة الاقتصادية ما يجعله مرآة تعكس الأداء الاقتصادي للإمارة وتبرز تنوعه على مختلف القطاعات الاقتصادية.

بيئة الأعمال

تلتزم حكومة أبوظبي بتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات، حرصًا على بناء اقتصاد متنوع ومرن ينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي، بهدف تشجيع المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وفي عام 2019 بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في أبوظبي 18,452 رخصة.وشكلت الصناعات التحويلية نحو 6.3% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019، و10.6% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2019.

تقنية المعلومات

أشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي بلغ 29 مشتركًا، فيما بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان 17 مشتركًا خلال عام 2019.

الفنادق

بلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي 168 منشأة في عام 2019، وعدد النزلاء نحو 5.1 ملايين نزيل بزيادة نسبتها 2.1% عن عام 2018، في حين وصلت نسبة معدّل الإشغال في المنشآت الفندقية إلى 72.9% في عام 2019 مقارنة بـ 71.8 % في عام 2018.

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