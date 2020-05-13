ندوة عن العلاقات البرازيلية العربية

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أنها ستستضيف ندوة حوارية عبر الإنترنت، كجزء من الحوارات الجارية حول مستقبل العلاقات البرازيلية العربية في ظل السيناريو العالمي الجديد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيحضر الندوة التي تحمل عنوان «البرازيل والدول العربية: تعزيز الأجندة لتتناسب مع السيناريو العالمي الجديد»، كل من نائب رئيس الجمهورية البرازيلي الجنرال هاميلتون مورآو، ورئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون.

وتعد هذه الندوة الحوارية الرابعة من نوعها ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة التي يتم تنظيمها بهدف تزويد العرب والبرازيليين منصة آمنة لمناقشة القضايا العاجلة المتعلقة بتأثير فيروس كورونا المعروف بـ«كوفيد 19» في النظام العالمي والاقتصادات والعلاقات التجارية حول العالم.

وسترتكز المناقشات حول كيفية حماية العلاقات بين البرازيل والدول العربية وتعزيزها في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التطلع نحو مستقبل تلك العلاقات بعد انتهاء هذه الجائحة. (دبي - البيان)

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