799.7 مليون درهم تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية خلال الربع الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية خلال الربع الأول من العام الحالي 799.7 مليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، التي تواصل جهودها لتيسير تجارة تلك المنتجات تلبية للاحتياجات المتزايدة لها.

فقد تجاوزت قيمة الواردات من المنتجات الدوائية 589 مليون درهم، والصادرات ما قيمته 85.6 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 125 مليون درهم.

ويتعامل مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بكفاءة واحترافية عالية مع شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية تلبية للاحتياجات المحلية، وتولي جمارك أبوظبي اهتماماً كبيراً بسلامة الشحنات من أجل سرعة وصولها إلى الأسواق.

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