"سكاي تراكس": مطار دبي الرابع في التسوّق عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حصد مطار دبي الدولي عدداً من جوائز «سكاي تراكس» العالمية لتصنيف أفضل المطارات وشركات الطيران في العالم الذي أصدرته اليوم.

وحصد المطار جائزة أفضل مطارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئة أفضل 10 مطارات للتسوّق في العالم، واحتل المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقاً على مطارات هونغ كونغ وباريس وطوكيو ناريتا وروما.

وواصل مطار لندن هيثرو نجاحه، إذ حصل مرة أخرى على جائزة أفضل مطار للتسوّق في العالم، فيما احتل إنتشون سيئول الدولي المرتبة الثانية، وجاء مطار سنغافورة شانغي في المركز الثالث.

وحاز «دبي الدولي» المرتبة 7 عالمياً في جوائز أفضل 10 مطارات حول العالم 2020 في فئة المطارات التي يزيد عدد مسافريها على 70 مليون مسافر، ضمن جوائز «سكاي تراكس» العالمية 2020 لأفضل مطارات العالم، متفوقاً على مطارات قوانغتشو باييون الدولي وهارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ودالاس فورت وورث الدولي، وتصدر القائمة كل من مطار طوكيو هانيد، يليه هونغ كونغ الدولي، ثم مطار أمستردام شيفول.

وفي فئة أفضل موقع إلكتروني للمطار والخدمات الرقمية، حلّ مطار دبي في المركز 8 عالمياً، متفوقاً على مطاري فرانكفورت وطوكيو الدوليين.

وحصدت مطارات هيوستن جوائز أفضل موقع إلكتروني للمطارات والخدمات الرقمية في العالم للسنة الثانية على التوالي، في حين احتل مطار سيئول إنتشون الدولي (الثاني) ومطار أمستردام سخيبول المركز الثالث.

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