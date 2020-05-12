"بلومبرغ": بدء عملية بيع أصول "إن إم سي"

المصدر: دبي-وائل الخطيب

بدأ الحراس القضائيون المعينون من قبل القضاء البريطاني للإشراف على شركة" "إن إم سي" للرعاية الصحية، في بيع أصول مشغلة المشافي في الشرق الأوسط المتعثرة، في إطار سعيهم لجمع تمويلات لسداد أموال الدائنين، وفقا لمصادر وصفتها وكالة بلومبرغ بالمطلعة.

وقالت بلومبرغ، إن المسؤولين الذين يشرفون على عملية إعادة الهيكلة في شركة ألفاريز آند مارسال أوروبا، المتخصصة، دعوا بعض العارضين المهتمين إلى تقديم عروضهم لأصول "إن إم سي" هذا الشهر، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها لخصوصية المسألة.

ونقلت بلومبرغ عن تلك المصادر قولها، إن الحراس القضائيين يخططون لبدء عملية بيع أعمال "إن إم سي" المربحة في أبوظبي في يونيو أو يوليو على أقرب تقدير. ويدرسون بيع معظم أصول الشركة في نهاية المطاف، بما في ذلك أعمال المستشفيات الرئيسية.

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