دبي تسمح بانشطة سياحية خارجية محدودة ودخول الشواطئ الفندقية للنزلاء

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

افادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في تعميم حصلت "البيان الاقتصادي" على نسخة منه بسماحها لانشطة السياحة الخارجية والنشاطات الرياضية المائية وفق شروط محدده تضمن امن وسلامة جميع الاطراف.

وأضافت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب المنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية في إمارة دبي، أنه تقرر السماح بالانشطة السياحيي الخارجية والانشطة والرياضات المائية على ان يتم ممارستها بشكل فردي او ضمن مجموعات لاتزيد عن 5 افراد . كما تم افتتاح الشواطئ الفندقية امام نزلاء الفنادق والمنتجعات الشاطئية فقط .

واظهر التعميم مجموعة من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها من قبل المشغلين تتضمن الالتزام بالتطهير والتعقيم الشامل و التباعد الاجتماعي وشددت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع التعاميم الاحترازية الصادرة من دوائر حكومة دبي والمتاحة في موقعها الإلكتروني.

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