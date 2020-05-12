سوق الواجهة البحرية في دبي .. أسعار تنافسية ووفرة في المنتجات

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت جولة قامت بها البيان برفقة فريق تفتيش اقتصادية دبي لسوق الواجهة البحرية وفرة وتنوع في مختلف المنتجات وتنوع مصادرها مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

ولفت أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أن الزيارة شملت سوق الواجهة البحرية وتضمنت سوق الأسماك وسوق الخضار والفواكه للتأكد من توفر المنتجات والالتزام بالأسعار بما يتوافق مع مرصد الأسعار الصادرة عن اقتصادية دبي، كما تم في نفس اليوم زياة اللولو هايبر ماركت. وطمأن الزعابي المستهلكين بأن جميع المنتجات الغذائية متوافرة بكثرة وبالأسعار المناسبة.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي في حال رصد أي حالة رفع الأسعار أو الغش التجاري وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية، وذلك عبر القنوات المتاحة التي تشمل الاتصال على الرقم 600545555، أو عبر تطبيق Consumer Dubai «مستهلك دبي»، أو من خلال consumerrights.ae وكذلك موقع price.ded.ae‏‏ الذي يتيح تقديم شكاوى خاصة بارتفاع الأسعار.

ومن جانبه أكد محمد المدني مدير سوق الواجهة البحرية أن السوق هو إرث سوق السمك القديم في الشندغة وتطور الآن إلى مركز تجاري "مول" يتضمن عدة أسواق رئيسية منها سوق السمك وهو أكبر سوق سمك في الشرق الأوسط ويضم أكثر من 500 دكة لبيع السمك بالإضافة إلى سوق الخضار والفواكه وسوق الحبوب والبهارات و سوق اللحوم ومحلات تجارية ومطاعم مطلة على البحر.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية تشمل كاميرات حرارية في جميع المداخل والتباعد الاجتماعي مع ألزام الجميع بارتداء لكمامات والقفازات وتوفير مواد التعقيم في مجميع المناطق.

وأوضح أن فرق اقتصادية دبي تقوم بمهامها للرقابة والتفتشي على الأسعار بشكل دوري، مؤكداً أن أسعار الواجهة البحرية منافسة ومناسبة لجميع الفئات ومتواجدة بكميات كبيرة وبمختلف الأنواع ومن مختلف أنحاء العالم.

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