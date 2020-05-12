انخفاض أسعار الأغذية 0.2% في أبوظبي خلال الأسبوع الأول من مايو

المصدر: وام

انخفض الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.2% وبنسبة 1% للسلع غير الغذائية وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري مقارنة مع نهاية شهر أبريل الماضي.

وساهمت مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 32.5% في معدل الانخفاض الذي تحقق في الأسبوع الأول من مايو في حين ساهمت مجموعة الفواكه بنسبة 31.5% حسب أظهرته أرقام مركز إحصاء أبوظبي.

وتعتمد عملية احتساب الرقم القياسي الأسبوعي للأسعار الذي يصدره مركز أبوظبي للاحصاء على دراسة أسعار 332 سلعة متداولة في السوق وتم اعتماد شهر فبراير 2020 شهرا مرجعيا في احتساب السعر..و يتم جمع أسعار السلع و الخدمات من مراكز بيع التجزئة في إمارة أبوظبي مثل الهايبرماركت والصيدليات وروعي عند جمعها أن السلع و الخدمات بالمواصفات نفسها .

وبالاضافة إلى السلع الغذائية واللحوم والأسماك التي تستحوذ على الوزن الأكبر في مؤشر الأسعار الاسبوعي فإن سلة المؤشر تشمل أيضا الألبان و الأجبان والبيض والفواكه وغيرها من السلع غير الغذائية.

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