السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد رمضان

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهر تعميم صادر عن اقتصادية دبي، تحديثاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، سيتم بموجبه السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد شهر رمضان.

وذكر التعميم الذي حصلت "البيان" على نسخة منه، أنه ومع الاستمرار بتطبيق جميع الإجراءات المعلن عنها سابقاً بخصوص الأنشطة الاقتصادية، سيتم السماح بساعات العمل المعتادة بعد رمضان فيما سيتواصل العمل لمدة 6 ساعات خلاله، مع الالتزام بتوقيت حظر التجوال.

وأكد التعميم على ضرورة الحفاظ على سعة بنسبة 30% من المساحات المشتركة وداخل المباني المكتبية ونسبة 30% من الموظفين، والسماح للأشخاص المتواجدين في المصاعد بسعة لا تزيد عن 30%.

وأوضحت اقتصادية دبي في تعميمها أنه يمكن فتح أماكن الاستراحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.

وبحسب التعميم، يجب استخدام أواني وأكواب يمكن التخلص منها، ويجب وضع ملصق عند مدخل الاستراحة حول العدد الإجمالي للموظفين المتواجدين في الاستراحة بوقت واحد مع ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي وتجنب الاصطفاف عند أجهزة القهوة بالإضافة إلى منع تواجد أجهزة توزيع المياه وتعقيم أجهزة القهوة بعد كل استخدام أو مرة واحدة كل ساعة على الأقل.

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