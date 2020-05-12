افتتاح سيتي سنتر الزاهية بالشارقة مارس 2021

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن الموعد الجديد لافتتاح «سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة، حيث حددت مارس 2021، لانطلاق العمل الرسمي في مركز التسوق المرتقب، بما يتيح للمستأجرين وقتاً كافياً للاستعداد، وتجهيز متاجرهم الجديدة للافتتاح.وتمّ اتخاذ القرار، في ظل الحالة الاستثنائية التي تحيط بقطاع التجزئة حول العالم، بسبب جائحة كوفيد 19.

وستتيح الأشهر الإضافية لجميع الشركاء المستأجرين في «سيتي سنتر الزاهية»، المزيد من الوقت، للتأكّد من استقرار الأوضاع، من أجل تجهيز متاجرهم الجديدة بفعالية أكبر.

وقالت شيرين الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمراكز التجارية: تواصلت أعمال بناء المركز، وفق الجدول الزمني المحدّد، منذ وضع حجر الأساس، وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل التغيرات العالمية التي أثّرت في قطاع التجزئة، اتخذنا القرار بإعادة النظر في التاريخ المقرر لافتتاح «سيتي سنتر الزاهية»، لما فيه مصلحة عملائنا والمستأجرين.

وتندرج خطوة تعديل موعد الافتتاح، في إطار الإجراءات التي اتخذتها «ماجد الفطيم»، منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19 المستجد، لتوفير الدعم لشركائها المستأجرين في كافة مراكز التسوق، والتي تضمنت الإعفاءات التي طالت بدلات الإيجار، خلال فترة الإغلاق المؤقّت لمراكز التسوق، وإطلاق منصّتين جديدتين للتسوق عبر الإنترنت في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز