«إمباور» تطلق خطوات تثقيفية لخفض الاستهلاك

المصدر: (دبي – البيان)

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» المتعاملين إلى الاستخدام الأمثل لطاقة تبريد المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة دخول فصل الصيف، وإظهار المزيد من الجدية في ترشيد الاستهلاك، في إطار التزامهم بالبقاء في منازلهم تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لتقويض انتشار فيروس «كورونا».

وعبرت المؤسسة في إطار خطوات تثقيفية عن ثقتها بجمهور المتعاملين، ووعيهم العالي بتطبيق ممارسات ترشيد استهلاك طاقة التبريد، بما يعود عليهم وعلى المجتمع والاقتصاد والتنمية والبيئة بفوائد جمة. وتتضمن الخطوات التثقيفية رسائل توعية للمستهلكين بأفضل ممارسات وطرق ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات ستحقق مكاسب كبيرة للمتعاملين، أبرزها خفض قيمة فواتيرهم، وبالتالي ضمان راحتهم وسعادتهم، من خلال تقديم أفضل خدمة تبريد تمتاز بالكفاءة والاستدامة البيئية. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن الخطوات التثقيفية تتضمن 8 نصائح بسيطة في متناول جميع المستهلكين بكل فئاتهم، «الملاك والمستثمرون والمطورون العقاريون»، وصيغت بأسلوب يسهل فهمه على المتعاملين، الذين يزيد عددهم على 120000 متعامل.

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