«مالية عجمان» تحوز شهادة التوافق الأمني للدفع الذكي

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة المالية في عجمان، على شهادة التوافق الأمني والمطابقة لمعايير أمن البيانات (PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard)، لأنظمة بوابة عجمان للدفع الذكي، من شركة "فاليو مينتور" العالمية.

وتغطي الشهادة مختلف خدمات بوابة عجمان للدفع الذكي، وبنياتها الأساسية، وبوابة الدفع الإلكترونية، المقاصة والتسوية الآلية، الاستضافة والتخزين الآمن للمعلومات، وكافة الأجهزة والبطاقات. وتستهدف دائرة المالية، أن تكون بوابة عجمان للدفع الذكي (AjmanPay)، بديلاً للنقد في خدمات الدفع والسداد وتسوية وتحصيل الإيرادات.

وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية بعجمان: «تسهم شهادة التوافق الأمني والمطابقة لمعايير أمن البيانات، في الحد من اختراقات بيانات بطاقات الدفع التي غالباً ما تحدث في جميع أنحاء العالم، ما يساعد في جعل أنظمة الدفع الذكية أكثر أماناً. وإن الحصول على هذه الشهادة، ما هو إلا تعزيز لمصداقية بوابة عجمان للدفع الذكي، كبديل للنقد، يتميز بالسهولة والراحة، والدرجة العالية من الأمان. كما أن هذه الخطوة، تأتي ضمن جهود دائرة المالية المستمرة، لجعل بوابة عجمان للدفع الذكي، منصة الدفع الأكثر أماناً».

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