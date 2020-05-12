«يونايتد مايندز» تشكّل وحدة للمساعدة في عودة الموظفين

أعلنت «يونايتد مايندز»، شركة الاستشارات الإدارية المتخصصة في عمليات التحول المؤسسي، والتابعة لوكالة «ويبر شاندويك» للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، تدشين وحدة جديدة متخصصة بإدارة وتخطيط عمليات عودة القوى العاملة، بهدف مساعدة مديري الامتثال ومديري أقسام الموارد البشرية، ومسؤولي الاستجابة للكوارث والأوبئة وفرقهم، في إعادة ضم الموظفين، ودمجهم في أماكن العمل مع بدء تعافي المؤسسات والشركات من تأثيرات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).ويواجه قادة المؤسسات حالياً تحديات معقدة ومتشابكة، مع بدء إعادة فتح الاقتصادات العالمية وعودة الحركة للأسواق. وتتأهب الإمارات الآن لعودة تدريجية على مراحل عدة، تضمن سلامة الموظفين، وتلبي توقعات الأداء، وتحمي سمعة المؤسسات.

وأكد زياد حاصباني، الرئيس التنفيذي لوكالة ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن النهج الذي يولي الجوانب الإنسانية حقها من الاهتمام هو العنصر الرئيسي هنا. (دبي - البيان)

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