«كيكلاب» تعد حلولاً لخدمات الرخص التجارية

المصدر: (دبي - البيان)

أعدت شركة «كيكلاب» لإصدار تراخيص الشركات مجموعة حلول، من أجل الشركات الجديدة، ورواد الأعمال لخدمات التراخيص التجارية، التي يحتاجون إليها.

وشهدت الشركة زيادة كبيرة في عدد الرخص الصادرة، منذ إطلاقها مؤخراً لحلولها الافتراضية.ورغم أن جائحة (كوفيد 19) كان لها تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن الشهية لريادة الأعمال محلياً لم تتراجع، فخلال الأسابيع الستة الماضية، أصدرت «كيكلاب» 40% زيادة من الرخص التجارية، 28% زيادة في رخص خدمات التسويق، الاستشارة وأعمال الخدمات، كما ارتفع عدد رواد الأعمال المنفردين بنسبة 61% مقارنة بشهر عادي قبل جائحة (كوفيد 19).

وتوفر الشركة خدمات إصدار الترخيص التجاري الافتراضي، الذي يتيح الفرصة للشركات بأن تتأسس في المنطقة الحرة في دبي أو بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شاملاً تأشيرات الدخول، وفتح حساب مصرفي للشركة، كما تقدم مدخلاً لنظام اقتصادي بيئي كامل للشركات الجديدة.

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