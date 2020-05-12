استمرار تعليق رحلات «فلاي دبي» حتى 4 يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت «فلاي دبي» أن رحلات المسافرين ستبقى معلقة حتى 4 يونيو، كونها جزءاً من التدابير الاحتياطية، التي يجري تنفيذها لمواجهة «كورونا»، تماشياً مع الإشعار المحدث للطيارين الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني. ونقلت «فلاي دبي» أكثر من 1.651.929 كلغ من الشحن، شملت المواد سريعة التلف، والمستلزمات الطبية، والبريد السريع والبضائع الأساسية.

وشغلت «فلاي دبي للشحن» 276 رحلة جوية إلى 26 دولة. وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»: تبقى عمليات الشحن الجوي محور تركيزنا، خلال الأسابيع المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز