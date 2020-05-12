87 مليار دولار ثروات 8 مليارديرات من أصول عربية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

نشرت مجلة «فوربس» قائمة، تضم 8 مليارديرات، يتوزعون في جميع أنحاء العالم، وينحدرون من أصول عربية، وتقدر ثروتهم المجمعة بـ 87 مليار دولار.

ويعد كارلوس سليم حلو وعائلته، وهو ملياردير عصامي، ولد في المكسيك لأبوين لبنانيين، ويحمل الجنسية المكسيكية، وتقدر ثروته بـ 52.1 مليار دولار، أغنى رجل في المكسيك.

وفي المرتبة الثانية جاء جوزيف صفرا، وهو ملياردير عصامي، تقدر ثروته بـ 19.9 مليار دولار، وهو سليل عائلة مصرفية من سوريا، ويعد أغنى مصرفي في العالم. ويمتلك في البرازيل «بانكو سفرا»، ثامن أكبر بنك في البلاد.

وحل باتريك دراهي، وهو ملياردير فرنسي من أصول مغربية، تبلغ ثروته 7.1 مليارات دولار في المرتبة الثالثة، ويمتلك قطب الاتصالات، 60% من أسهم «ألتيك إن في»، الشركة متعددة الجنسيات المتداولة أسسها.أما محمد الطراد، وهو رجل أعمال فرنسي من أصل سوري، ومالك مجموعة طراد العالمية، فحل في المرتبة الرابعة، وتقدر ثروته بـ 3.3 مليارات دولار.

وفي المرتبة الخامسة حل ألفارو سايح، وهو مليادير تشيلي من أصل فلسطيني وتقدر ثروته بـ 1.3 مليار دولار.

وحل الملياردير الأمريكي من أصول مصرية فايز صاروفيم في المرتبة السادسة، وتقدر ثروته، ومصدرها إدارة الأموال، بـ 1.1 مليار دولار، وهو رئيس مجلس الإدارة، والرئيس المشارك للاستثمارات في شركة إدارة الأموال «فايز صاروفيم وشركاه»، والمسماة بـ«سفينيكس».

ومن السودان حل محمد إبراهيم في المرتبة السابعة، وهو ثري عصامي يحمل الجنسية البريطانية، وتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار. وأسس محمد إبراهيم شركة «سيل تيل كومينكيكيشنز» عام 1998 وهي من أولى شركات الهاتف المحمول، التي تخدم أفريقيا والشرق الأوسط، أما ألفريدو حرب حلو، وهو رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، والذي قام بجمع 1.1 مليار دولار من التمويل، بدءاً من تأسيس شركة وساطة الأوراق المالية، فحل بالمرتبة الثامنة.

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