"الاتحاد للطيران": لا نشغل حالياً سوى رحلات خاصة ذات اتجاه واحد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت «الاتحاد للطيران» أنه بسبب التداعيات المرتبطة بجائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، فإن الشركة لا تشغِّل في الوقت الراهن سوى رحلات خاصة ذات اتجاه واحد.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات أمس: «نحن نهدف، من خلال العمل على نحوٍ وثيق مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، إلى استئناف جدول رحلاتنا تدريجياً بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وتابع المتحدث أن شبكة الاتحاد للطيران قيد المراجعة المستمرة، مضيفاً: «رحلاتنا لا تزال معروضة للبيع، وجميع الحجوزات التي تمّت بعد 29 أبريل الماضي، للسفر بين 16 يونيو و31 أغسطس المقبلين، تتمتع بالمرونة التامة وقابلة للاسترداد النقدي».

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