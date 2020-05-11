تنظيم "فينتك أبوظبي 2020" في نوفمبر المقبل

المصدر: وام

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي عن تعاونهما لتنظيم و استضافة الدورة الرابعة من " فينتك أبوظبي" التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر المقبل.

ويجمع " فينتك أبوظبي " في دورته القادمة بعدما أصبح الحدث الأهم في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديمين والمبتكرين لمناقشة آخر وأهم المواضيع والتحديات التي من شأنها رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ولطالما كان للمصرف المركزي دور رائد في تطوير وصياغة مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز التركيز والجهود الوطنية في القطاع المالي وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية بما يخدم المجتمعات في الدولة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نفخر باستضافة وتنظيم مهرجان فينتك أبوظبي 2020 المرتقب هذا العام بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية والاقتصاد بشكل عام في الدولة.. معا سنتمكن من دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية بشكل أكبر وتعزيز بيئة الأعمال المتكاملة لهذه الشركات في الدولة والمنطقة كافة".

وقال عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة فينتك أبوظبي 2020، الذي تتوافق أهدافه مع جهود المصرف المركزي لترسيخ مكانتا كهيئة تنظيمية مسؤولة عن تعزيز قطاع الخدمات المالية وسلوك الأسواق" .

وأضاف معاليه: " نسعى من خلال إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية إلى خلق بيئة ملائمة لتمكين ابتكارات التكنولوجيا المالية وتسهيلها في الدولة و مواصلة تعزيز مفهوم الابتكار المالي.. ونتطلع للعمل مع سوق أبوظبي العالمي وجميع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهدافنا المشتركة والتي تتضمن دفع عجلة الابتكار التكنولوجي ورفع مستوى خدمة وتجربة العملاء وتحقيق الشمول المالي في دولة الإمارات".

ومنذ انطلاقه في 2017، ساهم " فينتك أبوظبي " في طرح مبادرات رائدة تدعم نمو الشركات الناشئة والخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة.. وأصبح المنصة الرئيسية المختصة في التكنولوجيا المالية والتي تعكس مكانة أبوظبي والدولة كشريك ومنصة للابتكار والأبحاث وتطوير المواهب والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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