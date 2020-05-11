أبوظبي تعفي منظمي الفعاليات من نسبة 10% لبدلات التذاكر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن إعفاء منظمي الفعاليات من نسبة بدلات تذاكر الفعاليات البالغة 10% على التذاكر المباعة، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي وإصدار حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن مشروع "غدا 21".

وأكدت الدائرة، في تعميم صدر اليوم حصلت "البيان" على نسخة منه، على التزام منظمي الفعاليات بالتصريح عن إيراداتهم الشهرية وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها وسدادها عن الفترات السابقة.

وأوضحت الدائرة أن تطبيق الاعفاء على بدلات تذاكر الفعاليات سيبدأ اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي.

وأكدت الدائرة انه سيتم التدقيق على إيرادات المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات من قبل مفتشي ومدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، ودعتهم للالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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