أبوظبي تعفي مبيعات المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية والبلدية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن إعفاء مبيعات المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية ورسوم البلدية، ورسم البلدية للغرف، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي وإصدار حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن مشروع "غدا 21".

وقالت الدائرة في تعميم صدر اليوم حصلت "البيان" على نسخه منه، أن الإعفاء من الرسوم المذكور يبدأ اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي في 31 ديسمبر 2020، ويحق للمنشآت الفندقية دفع الرسوم السياحية والبلدية المستحقة للعام الحالي في نافذة الدفع في يناير 2021.

وأوضحت الدائرة، أن المنشآت الفندقية عليها أن تلتزم بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها وبالتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها وسدادها عن الفترات السابقة.

وذكرت الدائرة، أنه من اجل دعم قطاع السياحة والترفيه تقرر عدم تحصيل أية رسوم من العملاء ابتداء من تاريخ صدور القرار في 16 مارس الماضي، وفى حال تحصيل أية رسوم بعد تاريخ القرار وحتى صدور التعميم يجوز للمنشاة الفندقية اعتبارها من الإيرادات.

ونوهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأنه في حال وجود عقود طويلة الآجل منصوص بها على قيمة الرسوم السياحية يجوز للمنشأة تحصيلها كإيرادات من 16 مارس وحتى 31 ديسمبر.

وأكدت الدائرة على أنه سيتم التدقيق على إيرادات المنشآت الفندقية من قبل مفتشي ومدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، ودعتهم للالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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