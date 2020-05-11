الإمارات لا تخطط لرفع نسبة ضريبة المضافة أكثر من 5%

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكدت وزارة المالية في الإمارات لـ "البيان" على ما تم إعلانه سابقا في شأن عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، رداً على استفسارات "البيان": "كما أكدنا سابقاً، لا يوجد شيء جديد بخصوص نسبة الضريبة المطبقة حالياً".

كانت المملكة العربية السعودية قررت اليوم الاثنين، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو 2020.

وفي مطلع يناير 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والسعودية، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

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