«دبي للسيليكون» تستكمل محفزات الأعمال بإعفاءات جديدة

المصدر: دبي - البيان

خصصت سلطة واحة دبي للسيليكون مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح مراكز التسوق والمحال التجارية، وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية، بعد تحقيق حزمة الإعفاءات الأولى، التي طبقتها سلطة الواحة صدى إيجابياً، وترحيباً واسعاً من قبل الشركاء.

تشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة إعفاء العملاء الجدد حتى نهاية يونيو 2020 من رسوم الترخيص التجاري البالغة 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة 6900 درهم، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، وغيرها.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: في ظل الصدى الإيجابي، الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية.

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