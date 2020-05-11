الإمارات ضمن أفضل الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوس وشمال أفريقيا في مؤشر أفضل الدول في فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 الذي أصدرته أمس مجلة «سيو وورلد» فيما حلت في المركز 19 عالمياً من بين 84 دولة ضمها المؤشر، متفوقة على دول من بينها البرتغال والدنمارك وإسبانيا والسويد والصين وبلجيكا واليابان، برصيد 92,86 يعد من الأعلى عالمياً في مؤشر الصداقة للاستثمار، و91.71 في مؤشر ثقة المستثمرين.

وتصدرت المؤشر الولايات المتحدة تلتها سنغافورة ثم هولندا وفرنسا والهند في المركز الخامس. وعربياً حلت عُمان في المركز 45 والبحرين 50 والسعودية 63 والكويت 81. وقالت المجلة إنه مع التوسع العالمي المهيمن على السيناريو العالمي بسرعة، بدأ العديد من الناس في البحث عن خيارات خارج وطنهم الأم.

تشمل العوامل الأساسية لبدء أي عمل معدلات الضرائب، والبنية التحتية، والقدرة على التجارة، وحماية المستثمرين، والفساد، والوصول إلى المرافق، ونوعية الحياة، والروتين، والحرية (الشخصية، والتجارية، والنقدية)، والقوى العاملة.

ِوالدول التي تتمتع بأفضل تصنيف لفرص الاستثمار الأجنبي المباشر هو مسح سنوي لمديري الأعمال التجارية العالمية، والمستشارين الماليين، والأسر الثرية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمستثمرين من القطاع الخاص، والأفراد من أصحاب الثروات العالية الذين يصنفون الأسواق التي من المحتمل أن تجذب أكبر استثمار في السنوات الثلاث المقبلة.

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