«يو بي إس»: 43 % من مستثمري الإمارات يخططون لتكثيف نشاطهم

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت نتائج أحدث استبيان أجراه بنك «يو بي إس» السويسري، بأن 33 % من المستثمرين الأثرياء بالدولة أكدوا عدم وجود أي خطط لديهم في الوقت الراهن لإجراء تعديلات على محافظهم الاستثمارية الحالية، فيما أعرب 43 % منهم عن وجود خطط لديهم لزيادة استثماراتهم خلال الفترة القصيرة المقبلة، الأمر الذي يعكس هيمنة مشاعر التفاؤل لدى المستثمرين بالدولة، برغم التداعيات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.

وفي ما يخص الاستثمار في شراء الأسهم، رأى 13 % من المستثمرين في الإمارات، أن شراء الأسهم في الوقت الحالي، يعد فكرة جيدة، فيما فضل 69 % منهم، التريث، ربما تشهد أسعار الأسهم مزيداً من الانخفاض.

وقال نيلز سيلكينز رئيس قسم إدارة الاستثمارات العالمية لمنطقة الخليج العربي لدى «يو بي إس»، تعليقاً على نتائج الاستبيان: «برغم أن جائحة «كوفيد 19»، تركت أثراً سلبياً واضحاً في الاقتصاد المحلي، ما خلف بالتبعية أثراً سلبياً في نظرة عملائنا للآفاق الاقتصادية على المدى القصير.

ولكن على الرغم من ذلك، فإننا ندرك أن عملاءنا المحليين متفائلون بسبب المرونة الجوهرية التي تتسم بها الآفاق الاقتصادية للإمارات، وهو أكدته نتائج الاستبيان، إذ أبدى 4 من كل 10 مستثمرين في الدولة، استعداده لتكثيف استثماراته في غضون الفترة القصيرة المقبلة، ولديهم بالفعل خطط لذلك».

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