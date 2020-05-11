مطار أبوظبي يدير 7315 رحلة شحن في مارس

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

عززت مطارات أبوظبي جهودها للحد من انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) من خلال عمليات النقل الجوي وفق أعلى مستويات السلامة بهدف استمرار نقل الإمدادات والمعدات الأساسية عبر المطار، وتسهيل حركة الرحلات الجوية سواء كانت للأغراض الإنسانية أو لإجلاء الرعايا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي أمس، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مطار أبوظبي الدولي أدار خلال الشهر الماضي 7315 رحلة شحن حملت على متنها أكثر من 51.8 مليون كيلوغرام من البضائع، ليتجاوز متوسط عمليات المناولة 1800 رحلة شحن بواقع 13 مليون كيلوغرام أسبوعياً.

وأوضح أن استمرار عمليات الشحن أدى للمساهمة في وصول المعدات والإمدادات الحيوية الأساسية للمجتمع ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارات ومختلف دول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز