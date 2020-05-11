المصدر: (أبوظبي - وام)

شهدت دولة الإمارات تطوراً كبيراً في انتشار خدمات الإنترنت خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تجاوز عدد المشتركين 3 ملايين مشترك بنهاية فبراير الماضي، بزيادة 133%، مقابل 1.3 مليوناً بالشهر ذاته 2017.

وعزّزت الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت المكانة الرائدة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، التي باتت تُصنف الإمارات ضمن قائمة الدول الأعلى انتشاراً عالمياً بانتشار خدمات الشبكة العنكبوتية.

وكان مؤشر «إيدلمان للثقة 2019»، وضع الإمارات بالمركز الأول عالمياً ضمن مؤشر توفر الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشاره 98% في 2018. وتظهر إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات، أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت بالدولة، حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفع عدد الاشتراكات من 15.5 اشتراكاً لكل 100 نسمة في نهاية نوفمبر 2017 إلى نحو 34 اشتراكاً مطلع 2020.

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