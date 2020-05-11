«أدنوك للتوزيع» تفتتح 4 محطات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، افتتاح 4 محطات خدمة جديدة، من طراز «أدنوك On the go» في أبوظبي، لتوفير خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة بالقرب من عملائها القاطنين في المناطق السكنية، التي يصعب فيها بناء المحطات العادية. بعد افتتاح أولى محطات «أدنوك On the go» في البطين، تفتتح الشركة محطات جديدة من الطراز نفسه بالمدينة الصناعية في أبوظبي، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: واصلنا تنفيذ المبادرات، التي تسهم في الحفاظ على سلامة عملائنا. وتوفر محطات المناطق السكنية «أدنوكOn the go» للعملاء الفرصة للتزود بالوقود، والحصول على الضروريات دون مغادرة مركباتهم.

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