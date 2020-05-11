جمارك دبي تُنفّذ 362 دورة تدريبية

المصدر: (دبي - البيان)

نفذ مركز التدريب الجمركي في جمارك دبي خلال فترة العمل عن بُعد 362 دورة تدريبية بإجمالي 1,074 ساعة إلكترونية بما يوازي 4,296 ساعة تدريبية اعتيادية، اشتملت الدورات التي اجتازها الموظفين عبر موقع لينكد إن 358 دورة بإجمالي 689 ساعة إلكترونية، لتوازي 2756 ساعة تدريبية اعتيادية وحضور 710 موظفين بالتكرار.

واستقبلت بوابة iLearn للدائرة 4 دورات تدريبية بإجمالي 385 ساعة إلكترونية، توازي 1540 ساعة تدريبية اعتيادية وحضور 77 موظفاً بدون تكرار.

وتنوعت الدورات لتشمل إسعاد المتعاملين، أمن المعلومات، الحوكمة المؤسسية، التوجيه الفعال، ديناميكية فرق العمل، أساسيات بلوك تشين، وغيرها من دورات فنون الإدارة، والجرافيك والتطوير الذاتي، وكيفية إدارة العمل عن بُعد، ودورات عن كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية (مكلف): تواكب الدورات الواقع ومستجداته، والمستقبل ومتغيراته، مع استثمار كافة الفرص والإمكانيات المتاحة في سبيل دعم وإنجاح بيئة العمل عن بُعد لدى الدائرة، وتطويرها على الصعد كافة، وزيادة كفاءة ومهارات الموظفين بما يُسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدائرة في كافة المجالات، ومواكبة المرحلة الراهنة.

وأشارت أسماء أحمد مدير أول قسم تنفيذ البرامج التدريبية إلى إتاحة الفرصة للموظف للاختيار كما يشاء من الدورات، حيث متاح له من خلال منصة التعليم الإلكتروني على موقع لينكد إن أكثر من 10 آلاف دورة تدريبية يمكنه الاطلاع عليها ويختار كيفما يشاء وفي الوقت المناسب له.

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