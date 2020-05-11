محفّزات وإعفاءات إضافية في «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، وذلك بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح مراكز التسوق والمحال التجارية، وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبي والدولة. يأتي ذلك بعد الصدى الإيجابي لحزمة الإعفاءات الأولى، التي طبقتها سلطة الواحة، ولقيت ترحيباً واسعاً من الشركاء وأصحاب المصلحة.

حزمة جديدة

وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة إعفاء العملاء الجدد حتى نهاية يونيو من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري. كما تتضمن الحزمة منح شهر إضافي من دون إيجار للشركات الجديدة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: بعد الصدى الإيجابي لحزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات، بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية.

وأضاف: علاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا بمختلف قطاعات الأعمال، التي تتخذ من دبي للسيليكون مقراً لها راسخة، وتعززت مؤخراً بفضل التنسيق المستمر لتوحيد الجهود في مواجهة تحدي (كوفيد 19)، واستشراف استراتيجيات عمل مختلفة لما بعده.

وأكد الزرعوني أن حزم الدعم الحكومية عأسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية، وشكلت عامل نجاح للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي وباء «كورونا» المستجد وتقليص التداعيات الناجمة عنه إلى حدها الأدنى.

وشدد على ضرورة تكامل جهود الجهات والقطاعات الاقتصادية كافة لوضع استراتيجية متكاملة لما بعد (كوفيد 19)، وإطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة، تنطلق من الواقع الجديد لإبداع أفكار جديدة وخلق فرص اقتصادية واعدة للمستقبل القريب، بعد مرور الجائحة التي تأثرت بها جميع دول العالم.

تسهيلات لرواد الأعمال

وتم في مارس إقرار حزمة تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» مقراً لأعمالها بما في ذلك الإعفاء من الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير حتى 31 أغسطس، والاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى 3 أشهر، والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة، وفرصة تسديد الإيجار على 6 دفعات لدى التجديد، ضمن نظام المكاتب المرنة والثابتة، والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.

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