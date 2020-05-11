«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في الذيد

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في منطقة الذيد بالشارقة، ليصبح بذلك عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في الإمارة 5 محطات، ويرتفع العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 144 محطة، وذلك في خطوة تؤكد التزام المجموعة بدعم جهود حكومة الإمارات وهيئات الرعاية الصحية في الشارقة على صعيد توفير إمدادات الوقود المتواصلة والخدمات السلسة خلال أزمة «كوفيد 19».

ويأتي التوسع بإمارة الشارقة في إطار الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة بالدولة، عبر زيادة العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 193 محطة بحلول نهاية 2021.

وتمتد المحطة على مساحة 40 ألف قدم مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات. وستضم متجر «زووم» للوجبات السريعة والمشروبات المختلفة. ويمكن للعملاء دفع ثمن الوقود في المحطة والمشتريات من متجر «زووم» بأمان وسهولة مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي عبر استخدام ميزة «إينوك باي» . ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عبر نظام تحديد هوية المركبات وبطاقات «نول» وتطبيق حكومة دبي الذكية و«دبي الآن» وبطاقات الخصم والائتمان.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: من شأن افتتاح المحطة أن يتيح للعاملين في الخطوط الأمامية ومزودي خدمات الطوارئ في المنطقة إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات تعبئة الوقود، الأمر الذي يمثّل جانباً بالغ الأهمية في دعم برنامج التعقيم الوطني، ونحن فخورون بالمساهمة في تلبية احتياجات الوقود لخدمات الطوارئ والوقوف إلى جانب هؤلاء الأبطال الحقيقيين في التصدي للوباء وإنقاذ الأرواح.

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