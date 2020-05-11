«راكز» تنظّم ندوة افتراضية لعملائها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مؤخراً ندوة افتراضية بعنوان «العملاء أولاً». واستعرضت ريانا فان دير ايجيك، رئيس قطاع تجربة المتعاملين خلال الندوة أهم محفزات راكز للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الصناعيين لمساندتهم في مواجهة التحديات القائمة، وهي تشمل إعفاءات وحسوماً وخطط سداد ميسّرة.

وعبّر رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن سعادته بالإقبال الكبير على الندوة الافتراضية، مؤكداً الحرص على أخذ ملاحظات وآراء العملاء بعين الاعتبار في تطوير رحلة المتعاملين. وقال إن مثل هذه النقاشات تلعب دوراً مهماً في تحقيق مساعي «راكز» باستدامة مجتمع أعمالها.

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