منتج رقمي من «أكسا الهلال الأخضر» للتأمين

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين «لايف بروتيكت»، وهو حلّ جديد ورقمي بالكامل للتأمين على الحياة. ويأتي إطلاق المنتج للمساهمة في سد فجوة الحماية التأمينية في الإمارات.

ويمكن تقديم طلب الحصول على تأمين «لايف بروتيكت» عبر الإنترنت بشكل كامل، دون الحاجة لمعاملات ورقية، وذلك باستخدام أيّ جهاز متصل بالإنترنت مع إمكانية إتمام الطلب في أقل من دقيقتين. كما يمكن تحميل الملفات عبر الهاتف أو الكمبيوتر، وسيحصل العميل على وثيقة التأمين مباشرة عبر البريد الإلكتروني وفي غضون لحظات، مع إمكانية إلغاء الوثيقة في أي وقت ودون تكبّد أية رسوم.

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