%59 نمو المتسوقين الجدد بمنصات كارفور الإلكترونية

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف فيليب بجييون، مدير كارفور اللإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة، أن عدد العملاء الجدد على منصات كارفور للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت سجل نمواً بنسبة 59 % عند مقارنتها بالمتوسط الأسبوعي القياسي.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أوضح أن كارفور قامت بسلسلة من المبادرات من ضمنها اتفاقية تعاون مع «أرامكس» و«هيئة الطرق والمواصلات» لتلبية الطلبات من خلال محلات السوبرماركت المحلية.

وتوقع أن يساهم ذلك في تنفيذ 25 % من الشحنات اليومية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على مواعيد التوصيل، وأضاف: نعمل أيضاً على زيادة مواردنا لضمان التسليم في الوقت المناسب. ففي مارس وحده، افتتحنا 6 مراكز تنفيذ جديدة في كافة أرجاء المنطقة، بالإضافة إلى أكبر مركز «دارك ستور» في الإمارات.

ولفت بجييون إلى أن «ماجد الفطيم» قامت أيضاً بتفعيل برنامج لإعادة توزيع بعض الموظفين بين وحدات أعمالها، حيث يشمل البرنامج إعادة تأهيل أكثر من 1000 موظف يعملون في المنشآت الترفيهية ودور السينما التابعة للشركة في كافة أنحاء المنطقة بهدف ضمهم إلى كارفور على أساس مؤقت للمساعدة في تلبية الطلبات عبر الإنترنت وتعبئة المواد الغذائية وتجديد المخزون إلى جانب عدد من المهام الأخرى.

وحول خطة خدمات التوصيل نتيجةً للاتفاقيات الجديدة قال بجييون: كجزء من الاتفاق، قدمت «أرامكس» أسطولاً مخصصاً من مركبات البريد السريع، في حين التزمت مؤسسة تاكسي دبي بتوفير عدد من سيارات الأجرة للمساعدة في ضمان حصول المتسوقين من «كارفور» على طلباتهم عبر الإنترنت بكفاءة. وسيتم تنفيذ 25 % من الطلبات من خلال هذا التعاون.

وستتم عمليات التسليم هذه في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلبات. ولفت إلى أن هذا التحالف الاستراتيجي يشكل نموذجاً يحتذى في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في سبيل خدمة المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى أن تفعيل برنامج إعادة توزيع بعض الموظفين بين وحدات أعمال مجموعة ماجد الفطيم لضمهم إلى كارفور على أساس مؤقت للمساعدة في تلبية الطلبات عبر الإنترنت وتعبئة المواد الغذائية وتجديد المخزون إلى جانب عدد من المهام الأخرى، قد ساعد على الاستمرار في تقديم تجربة عملاء ممتازة، سواء داخل المتاجر أو على شبكة الإنترنت.

50 %

وشهد كارفور في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس زيادة بمستويات طلب العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، حيث زادت المبيعات اليومية عبر الإنترنت بنسبة 50 % مقارنةً بالفترة نفسها من فبراير. وتتوفر منتجات كارفور على تطبيقات التسوق الرئيسية الأساسية، مثل «إنستاشوب» و«أمازون» و «نون» و «طلبات».

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