الشارقة تُطلق حملة «وسنخرج منها بإذن الله»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ممثلاً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الحملة الإعلامية الأولى على مستوى الإمارة التي تستهدف تسليط الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والإشارة إلى الأهمية التي حملتها المحفزات في استدامة الأعمال والمشاريع وتعزيز مسيرة القطاع الخاص في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الأنشطة الاقتصادية.

وجرى إطلاق الحملة أمس تحت شعار «وسنخرج منها بإذن الله» من خلال نشر مادة فيلمية عبر حسابات المجلس الاستشاري على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلالها المجلس على حكمة القيادة الرشيدة في إدارة هذه الأزمة بنجاح قل نظيره، وأن لا شيء يقف أمام طموحات الإمارات الكبيرة مهما عظمت التحديات، وجاءت الحملة التي تستمر حتى نهاية رمضان تحت شعار «وسنخرج منها بإذن الله» الذي تم اقتباسه من كلمة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس يوم إطلاق حزمة المحفزات حين قال: «سنخرج منها بإذن الله تعالى، ونحن أكثر استعداداً وجاهزية.. قريباً إن شاء الله سنراكم عن قرب.. شكراً لكم».

التكاتف والتوحد

وقال علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري للشارقة: في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه من اهتمام كبير بتمكين المجلس من ممارسة دوره لتمثيل وخدمة المجتمع، فإننا نسعى من خلال حملة «وسنخرج منها بإذن الله» إلى الإضاءة على حزمة المحفزات وتأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال والشركات الناشئة، ودورها في تسهيل عمل الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تشجيع كافة قطاعات المجتمع على الاستمرار وتجاوز التحديات التي فرضتها المرحلة الراهنة.

رسالة دعم وأشار سيف المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إلى أن الحملة تأتي في إطار سعي المجلس لتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على هذه الحزمة من المحفزات التي أعطت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال جرعة كبيرة من الأمل والعطاء، مؤكداً أن حكومة الشارقة تخاطب الجميع من خلال هذه المحفزات بأنه يمكن تحويل التحديات إلى فرص مجزية عبر التخطيط السليم والاستعانة بهذه المبادرة النوعية والاستثنائية، كما تبعث برسالة دعم قوية للمستثمرين ومجتمع الأعمال وتؤكد أن الحكومة ستبقى سنداً وعوناً للجميع مهما كانت الظروف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز