تدابير احترازية مشددة في «الوحدة والمارينا مول» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» أمس عن أن مركزي الوحدة مول والمارينا مول في مدينة أبوظبي يطبّقان إجراءات احترازية مشددة لحماية المستهلكين من أية تداعيات لتفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

والمركزان هما الوحيدان اللذان حصلا على ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإعادة الافتتاح. وفي مركز الوحدة مول بوسط المدينة تم تنظيم مواقف السيارات بما يسمح بعدم وجود سيارتين بجوار بعضهما.

كما تم تخصيص مصاعد لذوي الهمم بحيث لا تزيد حمولة أي مصعد على شخصين فقط، كما وضعت المحال التجارية بالمركز في مداخلها لافتات تشير إلى عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد داخل المحل. وتحدد هذا العدد بنحو 8 أو 10 أو 12 أو 15 أو 20 حسب المساحة.

وكشفت الجولة أن أكثر من 80 % من محال المركز التجاري قد استأنفت عملها وغابت عنها العروض الترويجية التي كانت تميز شهر رمضان. وشهد المركز خلال فترة الظهيرة إقبالاً متوسطاً من المستهلكين.

وأكد واجب الخوري مدير شركة لاين للاستثمارات العقارية المسؤولة عن مراكز مجموعة اللولو العالمية الـ15 في إمارة أبوظبي أن مركز الوحدة مول يعد الثالث للمجموعة الذي دخل مرحلة إعادة الافتتاح بعد الفوعة مول وبراري مول في مدينة العين، مشيراً إلى أن المجموعة راعت تنفيذ كل الاحترازات الصحية الجديدة التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف: قمنا أثناء فترة الإغلاق بعمليات تعقيم وتنظيف مكثفة لكل زاوية وركن في مراكزنا التجارية بما فيها مركز الوحدة مول، كما أجرينا فحوصاً لجميع موظفي المتاجر لدينا من أجل ضمان الاطمئنان وسلامة عملائنا وموظفينا، وتم تركيب بوابات فحص حراري في جميع مداخل المول للتأكد من سلامة جميع الزوار ونشترط على جميع الزوار ارتداء الكمامات وقفازات اليدين طوال فترة تسوقهم داخل المول.

واستجابة لتوجيهات السلطات الصحية يُمنع دخول كبار السن من هم فوق 60 عاماً والأطفال المول، وكذلك لن يتم تشغيل قاعات السينما، مراكز الجيم، مراكز الترفيه والألعاب. بينما تعود المطاعم للعمل وفق احترازات صارمة.

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية منحت 3 تصاريح للشركة بافتتاح 3 مراكز تجارية بينما ما زالت تفحص المراكز الأخرى للتأكد من جاهزيتها للافتتاح. ونوه إلى أنه خلال هذه الفترة لا يسمح بدخول المتسوقين غرف تبديل الملابس، أو إعادة الملابس أو استرجاعها.

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