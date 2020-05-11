المصدر: (دبي - البيان)

شكّلت العلامات التجارية التابعة لمجموعة لاندمارك في منطقة الشرق الأوسط والهند، و«مؤسسة جاجتياني»، الذراع الخيرية الخاصة لعائلة جاجتياني، جبهة موحدة للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين بشدة جراء الانتشار المتواصل لوباء «كوفيد 19».

وفي إطار مهمة المسؤولية الاجتماعية التي تأخذها المجموعة على عاتقها وتركز على صحة ورفاهية المجتمعات المحلية، تم تخصيص مبلغ قدره 15 مليون درهم لدعم وتمكين المتضررين نتيجة للوباء.

وقالت رينوكا جاجتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك: انطلاقاً من حرصنا على دعم المجتمعات المحتاجة في منطقة الشرق الأوسط والهند التي نزاول نشاطنا فيها منذ عدة عقود، بادرنا إلى توحيد موارد مجموعتنا ومؤسسة جاجتياني لتقديم الدعم الميداني للمتضررين بشدة نتيجة هذه الأزمة.

ويأتي ذلك في أعقاب تواصلنا مع الناس على امتداد سلسلة القيمة التابعة لنا، وتخصيص الأولوية للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا، إضافة إلى التفاعل المتواصل مع المصانع الشريكة لدعم جهود الإغاثة، ومع المجتمعات العاملة في مراكز صناعة الأقمشة في مختلف أنحاء الهند.

وعلاوة على ذلك، ننسق عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة وبنوك الطعام والعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية لتوفير المساعدات دعماً للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

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