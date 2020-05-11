«ساديا» تدعم الأمن الغذائي في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «ساديا»، العلامة التجارية لمنتجات الدجاج المجمّدة، مبادرة لتقديم 1.4 مليون وجبة إلى المجتمعات المتضررة من جائحة «كوفيد 19» في منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من صندوق الاستجابة لجائحة «كوفيد 19»، والذي أطلقته الشركة بقيمة مليون دولار بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في المنطقة لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، حيث ستتلقى كل جهة حكومية ومؤسسة خيرية جزءاً من الإمدادات الغذائية لتعزز أنشطتها الإنسانية المبذولة لمكافحة آثار الأزمة الحالية.

وصندوق الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» يأتي كجزء من مبادرة عالمية أوسع أطلقتها شركة بي. أر. إف لمكافحة الوباء من خلال التبرع بـ 50 مليون ريال برازيلي من الغذاء واللوازم الطبية ودعم صناديق الأبحاث والدعم الاجتماعية.

وتضمنت المبادرة، على سبيل المثال، تعاوُن ساديا مع بنك الإمارات للطعام وحملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي لتأمين المواد الغذائية للمحتاجين ضمن الإمارات.

وتعدّ الشراكات الحكومية من العوامل الرئيسية لنجاح مثل هذه المبادرات، لذا ستواصل ساديا توظيف مواردها للاستجابة لآثار جائحة «كوفيد 19» بالتعاون مع الجهات الحكومية. كما تلتزم الشركة بدورها في مثل هذه المبادرات والارتقاء بها بشكل يلبي جميع الاحتياجات الناشئة بكفاءة وفعالية عالية.

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