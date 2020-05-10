استمرار عمليات الشحن في مطارات أبوظبي رغم التحديات

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت مطارات أبوظبي جهودها للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، بتعزيز عمليات النقل الجوي وفق أعلى مستويات السلامة بهدف استمرار نقل الإمدادات والمعدات الأساسية عبر المطار، و تسهيل حركة الرحلات الجوية سواء كانت للأغراض الإنسانية أو لإجلاء الرعايا.

وأدى استمرار عمليات الشحن للمساهمة في وصول المعدات والإمدادات الحيوية الأساسية للمجتمع ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وخلال شهر مارس، أدار المطار 7315 رحلة شحن حملت على متنها أكثر من 51,8 مليون كيلوجرام من البضائع، ليتجاوز متوسط عمليات المناولة 1800 رحلة شحن بواقع 13 مليون كيلوجرام أسبوعياً.

ونجحت الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات خاصة من أبوظبي إلى عدد من المدن حول العالم منها لندن وطوكيو وملبورن وسيؤول وجاكرتا، واستفادت شركات الطيران من سعتها الإجمالية في تلك الرحلات لنقل البضائع الرئيسية على متنها.

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