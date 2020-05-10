%‎133 نمو عدد مشتركي الإنترنت في الإمارات خلال 4 سنوات

المصدر: وام

شهدت دولة الإمارات تطورا كبيرا في انتشار خدمات الإنترنت خلال السنوات الأربع الماضية حيث تجاوز عدد المشتركين حاجز 3 ملايين مشترك في نهاية فبراير 2020 بزيادة نسبتها 133% تقريبا مقارنة مع 1.3 مليون مشترك في الشهر ذاته من العام 2017.

وعززت الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت المكانة الرائدة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية والتي باتت تُصنف الإمارات ضمن قائمة الدول الأعلى انتشارا على مستوى العالم من حيث انتشار خدمات الشبكة العنكوبوتية .

وكان مؤشر «إيدلمان للثقة لعام 2019» وضع الإمارات بالمركز الأول عالمياً ضمن مؤشر توفر الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشاره بين سكانها 98% في 2018.

وتظهر الاحصائيات التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات أن نسبة انتشار خدمات الانترنت في دولة الامارات حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية فقد ارتفع عدد الاشتراكات من 15.5 اشتراك لكل 100 نسمة في نهاية شهر نوفمبر من العام 2017 الى نحو34 اشتراكا لكل100 نسمة في بداية العام 2020.

وبالعودة الى تفاصيل تطور عدد الاشتراكات في خدمات الانترنت خلال السنوات الأربع الماضية فقد أظهرت احصائيات هيئة تنظيم الاتصالات ان اجمالي عدد المشتركين في الخدمة وصل الى 1.3 مليون مشترك في شهرفبرايرمن العام 2017 ثم ارتفع الى 2.86 مليون مشترك في الشهر ذاته من العام 2018.

وبحلول العام 2019 قفز عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الى نحو 3ملايين مشترك في أعلى مستوى له منذ بدء تقيدم الخدمة من قبل المشغلين في قطاع الاتصالات ،ومع زيادة الإقبال على الخدمة فقد ارتفع عدد المشتركين الى 3.038 مليون مشترك في فبراير 2020.

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