"اينوك" تفتتح محطة خدمة جديدة في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة اينوك محطة خدمة جديدة في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، ليصبح بذلك عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في الإمارة 5 محطات.

ومع افتتاح المحطة يرتفع العدد الإجمالي لمحطات "اينوك" إلى 144 محطة، وذلك في خطوة تؤكد التزام المجموعة بدعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات وهيئات الرعاية الصحية في الشارقة على صعيد توفير إمدادات الوقود المتواصلة والخدمات السلسة خلال أزمة "كوفيد-19".

وكانت المجموعة قد عملت على تسريع خطوات افتتاح محطة الخدمة استجابةً للظروف الراهنة، ما يسهم في تمكين العاملين في الخطوط الأمامية ومزودي الخدمات الأساسية الآخرين من الوصول بسهولة إلى خدمات تعبئة الوقود والمنتجات الأخرى التي توفرها متاجر التجزئة.

ويأتي التوسع بإمارة الشارقة في إطار الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر زيادة العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 193 محطة بحلول نهاية العام 2021.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة 40 ألف قدم مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والمزايا المبتكرة المخصصة لتلبية احتياجات العملاء من سكان منطقة الذيد. وستضم متجر "زووم" الذي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات المختلفة.

ويمكن للعملاء دفع ثمن الوقود في المحطة والمشتريات من متجر "زووم" بأمان وسهولة مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي عبر استخدام ميزة "اينوك باي"، المنصة الرقمية التي أطلقتها المجموعة سابقاً للدفع باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة للدفع النقدي أو حتى عبر البطاقات. ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عبر نظام تحديد هوية المركبات (ViP) و بطاقات "نول" وتطبيق حكومة دبي الذكية و"دبي الآن" وبطاقات الخصم والائتمان.

وفي هذا السياق، قال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن افتتاح محطة الخدمة الجديدة في إمارة الشارقة يسلّط الضوء على رؤيتنا الطموحة للاستثمار في البنية التحتية المتنامية للدولة بهدف تلبية احتياجات التزوّد بالوقود بشكل مستمر".

وأضاف الفلاسي: "من شأن افتتاح المحطة أن يتيح للعاملين في الخطوط الأمامية ومزودي خدمات الطوارئ في المنطقة إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات تعبئة الوقود، الأمر الذي يمثّل جانباً بالغ الأهمية في دعم برنامج التعقيم الوطني، ونحن فخورون بالمساهمة في تلبية احتياجات الوقود لخدمات الطوارئ والوقوف إلى جانب هؤلاء الأبطال الحقيقيين في التصدي للوباء وإنقاذ الأرواح".

الجدير بالذكر أن المحطة شُيّدت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وهي مجهّزة بمجموعة متكاملة من الخدمات المؤتمتة، وتراعي أفضل معايير الإنشاءات الحديثة تماشياً مع المعايير الخضراء التي تطبقها بلدية الشارقة.

وعلاوة على ذلك، تضم المحطة نظام ضخ وقود آلي بالكامل؛ ونظاماً آلياً لقياس مخزون الوقود ورصد حالات التسرب، في حين يسهم نظام استعادة الأبخرة المتقدّم في تعزيز السلامة والأمان والحد من الانبعاثات الخطيرة في الهواء. وبهدف تقليص زمن الانتظار في المحطة، تم توفير مضخات وقود بخراطيم قابلة للسحب تتيح تزويد المركبات بالوقود من كلا الجانبين.

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