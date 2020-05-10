50 ألفاً غرامة مخالفة قواعد التسويق العقاري

المصدر: (دبي ـ البيان)

غرمت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي إحدى الشركات العقارية 50 ألف درهم لمخالفتها القوانين المتعلقة بحساب الضمان وتصاريح الإعلانات العقارية وعلى وجه التحديد القانون 8 لسنة 2007.

ودعت المؤسسة كافة الشركات العقارية والوسطاء العقاريين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم آليات الإعلان والتسويق العقاري.

ولضمان أعلى مستويات الشفافية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم المستثمرون والمطورون، تطلق المؤسسة بشكل منتظم الحملات التوعوية إلى جانب تواصلها مع جميع الأطراف لاطلاعهم على النظم وأحدث التعاميم الهادفة إلى إرساء الطمأنينة .

ومن خلال عمليات الرقابة والتدقيق على الإعلانات العقارية تبين قيام شركة بارتكاب مخالفات تتعلق بالترويج والتسويق لمشاريع عقارية غير مسجلة باسمها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز