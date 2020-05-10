8 مراكز تحصل على موافقات إعادة التشغيل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة اللولو العالمية، عن افتتاح مركز الوحدة مول التجاري، بعد حصوله على الموافقات الرسمية، ويعد المركز ثاني مركز تجاري يفتتح أبوابه للمتسوقين في أبوظبي، والمركز الثامن على مستوى الإمارة من بين نحو ثلاثين مركزاً تجارياً.

وأكد ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية، والتي تدير 15 مركزاً تجارياً في إمارة أبوظبي، أن الوحدة مول سيفتح أبوابه، اليوم، بعد حصوله على الموافقة النهائية من دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى افتتاح ثلاثة مراكز تجارية للمجموعة، منها واحد في مدينة أبوظبي، واثنان في العين وهما الفوعة مول، وبراري مول، وأشار إلى أن بقية مراكز المجموعة في أبوظبي خصوصاً مركز الخالدية مول، ومشرف مول أكبر مراكز المجموعة ستفتح أبوابها خلال أيام قليلة، بعد الحصول على الموافقة الرسمية.

8 مراكز

وكشف أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد المراكز، التي حصلت على تصاريح بإعادة الافتتاح بلغت 8 مراكز، منها مركزا الوحدة مول والمارينا مول في مدينة أبوظبي، وياس مول بجزيرة ياس، وجاليريا مول بجزيرة المارية، وبوابة الشرق في بنى ياس، والجيمي مول والعين مول والفوعة مول في مدينة العين.

وأكد أن تصريح الموافقة من الدائرة يمر بخطوتين رئيستين، أولاهما إجراء فحص لجميع العمالة الموجودة في المركز التجاري، بدءاً من الكادر الإداري مثل مدير المركز إلي العمالة العادية، وثانيهما تطبيق المركز التجاري لأكثر من 30 شرطاً إلزامياً بمتطلبات إعادة الافتتاح علماً بأن الدائرة تقوم بجولات تفتيشية على المركز قبل افتتاحه، للتأكد من استيفائه لكل الشروط الثلاثين.

بوابات للعمالة

وشدد على أنه تم تحديد بوابات في كل مركز تجاري لدخول العمالة فقط، وتشمل هذه الفئة عمال النظافة وعمال التوصيل، وموظفي الإدارة حتى يتسنى الكشف عليهم يومياً، كما تم تخصيص بوابات لدخول المستهلكين، مؤكداً أن أي مركز تجاري سيسمح بدخول عمالته عن طريق بوابات دخول المستهلكين سيتم مخالفته وإغلاقه فوراً.

وقال: «لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق قائمة، وأي تساهل سيعرض المراكز للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة، ونتمنى أن يلتزم ملاك ومديرو المراكز التجارية «المولات» في أبوظبي».

43 ألف جولة

من ناحية أخرى، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، عن ارتفاع عدد الحملات التفتيشية بشكل غير مسبوق في تاريخها، منذ 30 مارس الماضي، وحتى 6 مايو الجاري إلى 43 ألفاً و450 جولة، منها 5326 حملة خلال الأسبوع الماضي فقط، وبمعدل 1143 يوماً على مدار أيام الحملات.

وسجلت الحملات في آخر أيامها 5 قرارات، منها قرارا إغلاق، ومخالفتان، وإنذار واحد، وجاءت هذه القرارات بعد أن اختفت وغابت العقوبات سواء قرارات الإغلاقات والمخالفات والإنذارات طوال أيام الأسبوع الماضي عدا يوم الأربعاء، وتراجعت العقوبات التي وقعها مفتشو الدائرة بشكل ملحوظ، خلال الثلث الأخير من شهر أبريل والأسبوع الأول من مايو، لتصل إلى صفر مخالفات أو مخالفة واحدة أو اثنين على مدار يومي مثل يومي 28 و27 أبريل، بعد أن سجلت 40 مخالفة مرة واحدة في يوم 22 أبريل، كما تراجعت الإنذارات، لتصل إلى صفر إنذار، وإنذار واحد فقط، بينما سجلت في يوم واحد 19 إنذاراً.

13 ألف منشور

وكثفت الدائرة حملاتها التوعوية عبر توزيع أكثر من 13 ألفاً و678 منشوراً توعوياً للجمهور بأساليب الشراء الصحيح، منها 1142 منشوراً توعوياً، تم توزيعها خلال الأسبوع الماضي، وحثت الدائرة التجار، عبر منشوراتها التوعوية ، كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات، تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات.

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