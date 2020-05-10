شراكة بين «ديلويت» و«بالو ألتو نتوركس» لتوسيع خدمات الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أرسى مركز الأمن الإلكتروني في شركة «ديلويت» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شراكة مع «بالو ألتو نتوركس»، الرائدة في حلول الأمن الإلكتروني، ترمي إلى توسيع محفظة الخدمات الأمنية المدارة لصالح عملائه في سائر أنحاء شبكته العالمية.

وستشهد هذه الشراكة قيام مركز الأمن الإلكتروني لشركة «ديلويت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بدمج منصات «كورتيكس إكس دي آر» Cortex XDR™ و«كورتيكس إكس» Cortex™ XSOAR للتنسيق المتزامن والأتمتة والمراقبة والاستجابة الأمنية (المعروفة قبلاً باسم «ديميستو») ومنصة «بريزما كلاود» Prisma™ Cloud ضمن باقة متكاملة من حلول الأمن الإلكتروني التي يقدمها المركز.

وقال سيزار مارتين لارا، رئيس الأمن الإلكتروني واستشاري المخاطر لدى شركة ديلويت: «هذه الشراكة تمكننا من رفع سوية الخدمات التي نقدمها لعملائنا والجمع بين أفضل تقنيات كشف التهديدات الأمنية ومعالجتها، فضلاً عن تطوير العمليات التكنولوجية وخبرة فريقنا في شتى مناحي الأمن الإلكتروني، مما يشكل خطوة كبيرة للأمام في استراتيجية نمو السوق لدى شركتنا».

من جانبه، قال كريستيان هينتشل، رئيس بالو ألتو نتوركس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا إرساء هذه الشراكة مع ديلويت، والتي لن تساعدها وحسب على إيصال قدرات متقدمة في التنسيق المتزامن والأتمتة والاستجابة الأمنية إثر نشرها تقنياتنا ضمن مركز عملياتها الأمنية ذاته».

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