«عُمان للتأمين» تطلق منتجاً للمقتنيات الفنية النفيسة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عُمان للتأمين، أمس، توقيع اتفاقية مع شركة «آرتي جينيرالي»؛ لطرح منتج جديد خاص بالتأمين على المنازل للأفراد في الإمارات من ذوي الملاءة المالية العالية. جرى طرح المنتج ضمن باقة العروض التي يقدمها برنامج «النادي المتميز» التابع للشركة، الذي يوفر مجموعة كبيرة من خيارات التغطية التأمينية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الدولة.

تعاون

وسوف تقدّم «آرتي جينيرالي» خبراتها في مجال التأمين على المقتنيات الفنية والمجوهرات والمحتويات النفيسة الأخرى لتمكين «عُمان للتأمين» من توفير التغطية التأمينية، وطرح المنتج التأميني المتخصص إلى متعامليها.

وقال جوليان أودريري، رئيس التأمين الشخصي في «عُمان للتأمين»: «نفخر بالشراكة مع (آرتي جينيرالي) ذات السمعة العالمية؛ لتوسعة نطاق برنامج «النادي المتميز»، فغالباً ما تكون متطلبات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية استثنائية. وعليه، نتوقع تحقيق مبيعات قوية لمنتجات مُخصصة مثل التأمين على الأعمال الفنية في المنازل».

وقال جان جازانكون، المدير التنفيذي لـ«آرتي جينيرالي»: «تعدّ منطقة الشرق الأوسط إحدى أهم الأسواق الواعدة التي لا تتلقى خدمات كافية على صعيد التأمين المتخصص في القطع الفنية والمقتنيات النفيسة، ونحن نرغب في أن يكون لنا دور رائد في هذا الصدد».

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