موانئ دبي العالمية تدعم السنغال بـ1.2 مليون لمكافحة "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

واصلت موانئ دبي العالمية-داكار دعم الجهود الحكومية والمجتمعية في جمهورية السنغال لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحد من انتشاره ومعالجة تداعياته، من خلال المساهمة في الحفاظ على تدفق التجارة عبر ميناء داكار، لضمان توفير السلع الحيوية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت الشركة أن موظفي المحطة يعملون بنظام الورديات؛ إذ يعمل نصف الفريق في الموقع، بينما يعمل النصف الآخر عن بُعد من منازلهم، فيما يتولى الفريق الإقليمي لموانئ دبي العالمية -الشرق الأوسط وإفريقيا- من مقره الرئيس في دبي، عملية التنسيق مع إدارة موانئ دبي العالمية-داكار، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية في الميناء والجهات الحكومية، للمحافظة على تدفق الحركة التجارية عبر الميناء الذي يُعد أحد أهم المراكز اللوجيستية الحديثة في غرب إفريقيا، منوهةً بأنه منذ أوائل فبراير 2020، تمت مناولة 170 حاوية تحمل الأدوية ومعدات الوقاية الشخصية (PPE) للأطقم الطبية من خلال المحطة.

وأكدت الشركة أنها طبَّقت الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية ومعايير السلامة للحفاظ على الأمن والسلامة، وعملت باستمرار على زيادة الوعي الصحي للموظفين وعائلاتهم وحثهم على ممارسة التباعد الاجتماعي، واتباع كل الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السنغالية.

علاوة خاصة

وقال كلارينس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية-داكار: "برغم انخفاض معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في السنغال حتى الآن، تابعنا التأثير المدمر للفيروس في العديد من الدول حول العالم؛ لذلك حرصنا على أن يكون لنا دور في دعم جهود مكافحة الجائحة في هذا البلد الإفريقي الصديق، مع حرصنا كذلك على توفير أعلى معدلات الحماية لأطقم العمل في الشركة من خلال فرض إجراءات وقائية صارمة في موانئ دبي العالمية".

وذكر أن المحطة تحرص أيضاً على توفير الكمامات والمواد المُعقمة لجميع الموظفين، فضلاً عن تطبيق التدابير الوقائية الأخرى التي تضمنت إغلاق قاعة الطعام، حيث يحصل الموظفون على وجبات مجهّزة ومعلّبة في الوقت الحالي تفادياً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين في القاعة ضمن أجواء مغلقة.

وأضاف رودريجيز: "نقدم العون بطرق عديدة، ولعل أهمها ضمان كفاءة تشغيل المراكز اللوجيستية الحيوية بالمنطقة لتجنب حدوث نقص في الإمدادات الضرورية. علاوة على ذلك، لنا أيضاً مبادرات عديدة على المستوى المجتمعي؛ فقد منحنا جميع الموظفين علاوةً خاصة لمساعدة عائلاتهم التي تعيش في قرى نائية على تلبية احتياجاتهم الضرورية ومن أهمها المواد الغذائية."

صندوق جائحة كوفيد-19

وفي إطار مبادراتها المجتمعية، دأبت موانئ دبي العالمية-داكار على منح أطنان من المواد الغذائية بشكل منتظم لأكثر من 5500 طالب من الطلاب الأكثر احتياجاً، في مناطق متفرقة من السنغال، متضمنة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحليب والزيت والسكر والذرة والعديد من المكونات الغذائية المحلية الأخرى، كما تحرص الشركة على إضافة مستلزمات النظافة والتعقيم إلى الشحنات المعتادة المقدمة للمدارس من أجل مساعدتها على مواجهة فيروس "كوفيد-19.

كما تبرعت موانئ دبي العالمية-داكار أيضاً بما يعادل نحو 1.2 مليون درهم إلى "صندوق جائحة كوفيد-19 " الذي أطلقه ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، ويعتمد في تمويله على التمويل الحكومي والإسهامات الخيرية، ويهدف إلى دعم تنفيذ برنامج المرونة الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا.

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