تشكيل 5 فرق لمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاعات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" تشكيلها 5 فرق عمل معنية بمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاعات الاقتصادية وذلك في اطار دعم عمل لجنة "دعم استقرار المواطنين في القطاع الخاص".

ونوهت إلى انها أوكلت لفرق العمل الخمسة عدداً من المهام والتكليفات، أهمها المساهمة في الاشراف والرقابة على تطبيق إجراءات حماية وظائف المواطنين العاملين وحقوقهم وعدم الاخلال بها، كما تضمنت المهام المساهمة في تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية في الدولة تم تشكيل 5 فرق عمل تستهدف المساهمة بمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في قطاعات الطيران والاتصالات والتأمين والقطاعين المالي والعقاري لدعم عمل لجنة دعم استقرار المواطنين في القطاع.

ولفتت إلى أن هذه الفرق تأتي تجسيدا لتكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة وبما يدعم عمل "لجنة متابعة استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص" في مجال تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل والإشراف والرقابة بشكل كامل على تطبيق إجراءات حماية المواطنين وغيرها من المحاور التي تدعم المواطنين والمواطنات.

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