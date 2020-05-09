الوحدة مول يفتح أبوابه غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي ومجموعة اللولو العالمية عن افتتاح مركز الوحدة مول التجاري غدا الأحد بعد حصوله على الموافقات الرسمية.

ويعد مركز الوحدة مول الذي يقع في وسط المدينة هو ثاني مركز تجاري يعيد افتتاح أبوابه للمتسوقين في مدينة أبوظبي والمركز الثامن على مستوى الإمارة من بين نحو ثلاثين مركزا تجاريا.

وأكد ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية والتي تدير 15 مركزا تجاريا في إمارة أبوظبي ما يشكل نحو نصف عدد المراكز التجارية أن مركز الوحدة مول سيفتح أبوابه غدا الأحد بعد حصوله على الموافقة النهائية من دائرة التنمية الاقتصادية مشيرا إلى افتتاح ثلاثة مراكز تجارية للمجموعة منهم واحد في مدينة أبوظبي وإثنان في العين وهما الفوعة مول وبراري مول ، وأشار إلي أن بقية مراكز المجموعة في أبوظبي خاصة مركز الخالدية مول ومشرف مول أكبر مراكز المجموعة ستفتح أبوابها خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقة الرسمية.

وكشف أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية على أن عدد المراكز التي حصلت على تصاريح بإعادة الافتتاح بلغت ثمانية مراكز منها مركزي الوحدة مول والمارينا مول في مدينة أبوظبي وياس مول بجزيرة ياس وجاليريا مول بجزيرة المارية وبوابة الشرق في بنى ياس والجيمي مول والعين مول والفوعة مول في مدينة العين .

وأكد القبيسي على أن تصريح الموافقة من الدائرة يمر بخطوتين رئيستين أولهما إجراء فحص لجميع العمالة الموجودة في المركز التجاري بدءا من الكادر الإداري مثل مدير المركز إلي العمالة العادية، وثانيهما تطبيق المركز التجاري لأكثر من 30 شرطا إلزاميا بمتطلبات إعادة الافتتاح علما بأن الدائرة تقوم بجولات تفتيشية على المركز قبل افتتاحه للتأكد من استيفاءه لكافة الشروط الثلاثين.

وشدد على أنه تم تحديد بوابات في كل مركز تجاري لدخول العمالة فقط وتشمل هذه الفئة عمال النظافة وعمال التوصيل وموظفي الإدارة حتى يتسنى الكشف عليهم يوميا ، ونوه إلي أنه تم تخصيص بوابات معينة بالمراكز التجارية لدخول المستهلكين مؤكدا على أن أي مركز تجاري سيسمح بدخول عمالته عن طريق بوابات دخول المستهلكين سيتم مخالفته وإغلاقه فورا.

وقال " لن يوجد هناك أي تهاون مطلقا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق قائمة ، وأي تساهل سيعرض المراكز للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة ونتمنى أن يلتزم ملاك ومدراء المراكز التجارية "المولات" في إمارة أبوظبي التي تم منحها تصريحا بإعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين بالشروط والتعليمات التي حددتها الدائرة لمكافحة عدوى فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد القبيسي على أن المرحلة الراهنة التي تعمل فيها حكومة امارة ابوظبي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مجتمع امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام من وباء فيروس كورونا كوفيد 19 تتطلب منا جميعا رفع مستوى المسؤولية والحرص الكامل والتعامل مع الظروف الراهنة بحذر شديد وذلك من خلال تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات.

من ناحية أخرى كشفت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي أمس عن ارتفاع عدد الحملات التفتيشية التي شنها مفتشو الدائرة بشكل غير مسبوق في تاريخها منذ 30 مارس الماضي وحتى6 مايو الجاري أي على مدار 38 يوما إلى 43 ألف و450 جولة منها 5326 حملة خلال الأسبوع الماضي فقط وبمعدل 1143 يوما على مدار أيام الحملات.

وسجلت الحملات في آخر أيامها 5 قرارات منها قراري إغلاق ومخالفتين وإنذار واحد ، وجاء هذه القراءات بعد أن اختفت غابت العقوبات سواء قرارات الإغلاقات والمخالفات والإنذارات طوال أيام الأسبوع الماضي عدا يوم الأربعاء ، وتراجعت العقوبات التي وقعها مفتشو الدائرة بشكل ملحوظ خلال الثلث الأخير من شهر أبريل والأسبوع الأول من مايو لتصل إلى صفر مخالفات أو مخالفة واحدة أو إثنين على مدار يومي مثل يومي 28 و27 أبريل ، بعد أن سجلت 40 مخالفة مرة واحدة في يوم 22 أبريل ، كما تراجعت الإنذارات لتصل إلى صفر إنذار وواحد إنذار فقط بينما سجت في يوم واحد 19 إنذارا ، كما تراجعت الإغلاقات بشكل حاد

وكان آخر قرارات الإغلاق ليوم 28 أبريل وسبقه بعدة أيام عدم صور أية قرارات بإغلاقات ، كما اختفت مصادرات السلع خلال الثلث الأخير من شهر أبريل ، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل مقابل 410 مصادرة خلال الأسبوع الأول من أبريل. وأسفرت الجولات التفتيشية خلال 38 يوما عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 439 عقوبة متنوعة منها 81 مخالفة و12 إغلاق و346 إنذارا، إضافة إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586سلعة غالبيتها قفازات. وكثفت الدائرة حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 13 ألف و678 منشور توعوي للجمهور بأساليب الشراء الصحيح منها 1142 منشورا منشورا توعويا تم توزيعها خلال الأسبوع الماضى ، وحثت الدائرة التجار عبر منشوراتها التوعوية بالحفاظ على إستقرار الأسواق كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتس أب» على الرقم (971569988388.

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