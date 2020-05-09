اينوك توزّع بطاقات تهاني وقسائم شرائية على فرق الرعاية الصحية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

وزّعت مجموعة اينوك 500 بطاقة هدايا "تهاني" للتزوّد بالوقود و500 حزمة قسائم شرائية على 500 من الأطباء وكوادر التمريض وفرق الخدمات الطبية، وذلك كعربون تقدير لهم على الجهود التي يبذلونها لحماية الدولة والمجتمع.

هذا وتتيح بطاقات "تهاني" القدرة على التزوّد بالوقود في محطات خدمة اينوك في دولة الإمارات، بينما تضم كل حزمة من القسائم الشرائية 13 قسيمة مجانية؛ 10 منها قسائم شرائية من متاجر زووم وقسيمة لكلٍ من تسجيل و"أوتو برو" وقسيمة يمكن استخدامها في مطاعم "بافوس" أو "بوبايز"، بما مجموعه 6500 قسيمة وزّعت على 500 من أعضاء فرق الرعاية الصحية.

وتوفّر هذه القسائم لأعضاء فرق الرعاية الصحية القدرة على تعقيم مركباتهم في مراكز "أوتوبرو"، والحصول مجاناً على خدمة VIP لتسجيل مركباتهم وفحصها في مراكز تسجيل، بالإضافة إلى وجبات مجانية في مطاعم "بافوس" و"بوبايز" وقهوة مجانية لمدة شهر من متاجر زووم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تأخذ اينوك على عاتقها الالتزام التام بدعم جهود المسعفين وفرق الرعاية الصحية والطبية الذين يعملون على الخطوط الأمامية وعلى مدار الساعة للتصدي لوباء ’كوفيد-19‘ لضمان أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة وسكّانها، فهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يقدّمون خدمات استثنائية ملهمة لجميع أطياف المجتمع. ومبادرتنا هذه ما هي سوى عربون تقدير متواضع، نهدف من خلالها التعبير عن عميق امتناننا لخدماتهم النبيلة التي تتعدى حدود الواجب حرصاً على صحة وسلامة وطننا الحبيب وجميع القاطنين على أرضه."

يذكر أنه تم توزيع بطاقات تهاني والقسائم الشرائية على الأطباء والممرضين والمسعفين في هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وتعبيراً من المجموعة عن دعمها للجود الكبيرة التي تبذلها فرق الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسري صلاحية القسائم الخاصة بمنافذ "أوتوبرو" لمدة ثلاثة أشهر و مراكز تسجيل لمدة سنة كاملة.

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