«هيئة الاتصالات»: التهديد الإلكتروني يعرض للمساءلة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن التهديد أو الابتزاز الإلكتروني يعرض للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضافت في إيضاح أمس إن القانون ينص على معاقبة كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وأوضحت هيئة الاتصالات أن العقوبة تشدد إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، داعياً مستخدمي الوسائل الإلكترونية الحديثة إلى عدم الاستسلام لأي شخص يحاول تهديدهم وابتزازهم.

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